Liga MX Aficionado roba el show con avión de papel en América vs. Cruz Azul Un avión de papel se robó el show en el Clásico Joven en el Estadio Banorte.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Un 'avioncito' se roba el show del Clásico Joven en el Estadio Banorte!

El ingenio mexicano siempre se destaca en cualquier lugar, y más cuando sucede en un sitio como un estadio de futbol, donde un aficionado se robó la atención al elaborar un avión de papel que se llevó parte del show en el América contra Cruz Azul de este sábado.

¿Qué ocurrió durante el América vs Cruz Azul?

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La atención del encuentro se centró en la apertura del Estadio Banorte para recibir partidos de la Liga MX luego de más de un año y 10 meses. El club azulcrema elaboró diversas actividades para que la fiesta fuera completa.

El juego como tal no cumplió con las expectativas deseadas al terminar empatado 1-1, con lapsos donde el juego fue un tanto monótono. Fue el momento oportuno para que la afición despertara su imaginación.

¿Cómo surgió el avión de papel en las gradas?

Un seguidor que se encontraba en la parte alta del inmueble fue el creador de tan singular forma de divertirse. Elaboró un avión de papel que, incluso, se coló en la transmisión de TUDN.

Mientras América atacaba por la vía de Brian Rodríguez, se vio cómo el avioncito hacía su vuelo hacia la grama del estadio.

Pero no fue el único, ya que en otro momento el aficionado decidió crear otro y ponerse el reto de meterlo a la portería, y así ocurrió. Tuvo tan buen tino que hizo un “gol” con su avioncito, para sorpresa de quienes lo llegaron a descubrir.

Una sana y divertida forma de pasar el rato ante las pocas acciones de gol que se presentaron en el juego.