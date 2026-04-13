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    Cuatro equipos de Liga MX corren riesgo por tema regla de menores

    Luego de haber finalizado la jornada 14 del Clausura 2026, América, Toluca, Cruz Azul y Tigres arriesgan puntos por no cumplir minutos de menores

    Por:
    José Moreno
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    Video La lucha de cuatro equipos no es solo por puntos, también por minutos

    Tras haber transcurrido la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, hay cuatro equipos que aún no cumplen con la regla de menores, lo que podría repercutir en sanciones administrativas y en su posible cupo en la Liguilla.

    ¿Qué equipos no han cumplido con la regla de menores?

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    América, Toluca, Cruz Azul y Tigres, todos en zona de clasificación, no han cumplido con la regla y, de no hacerlo, podrían ver comprometida su clasificación, ya que serían sancionados con la pérdida de tres puntos en la tabla y en el porcentual.

    Los últimos equipos que ya cumplieron con los minutos obligatorios fueron Club León y Pumas UNAM, pero los otros cuatro están con la urgencia a falta de tres jornadas para terminar la fase regular.

    El reglamento establece que cada equipo debe cumplir al menos 1,170 minutos de juego con futbolistas mexicanos formados en México y nacidos a partir de 2003.

    Minutos de los equipos que no han cumplido y cuántos faltan

    • América | 1,122 minutos; le faltan 48
    • Toluca | 1,082 minutos; le faltan 88
    • Cruz Azul | 1,066 minutos; le faltan 104
    • Tigres | 966 minutos; le faltan 204
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