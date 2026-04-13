América Ángel Reyna respalda a André Jardine pese al momento del América El ex jugador del América estuvo de visita en Faitelson Sin Censura, donde habló sobre varios temas en torno al equipo. Defendió el proceso de técnico y jugadores.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Ángel Reyna mantendría a Jardine y a Henry en América

Pese a que el desempeño del Club América ha estado lejos de lo que se esperaba, el ciclo de André Jardine está lejos de terminarse; así lo indicó Ángel Reyna en el programa Faitelson Sin Censura.

El Clausura 2026 es el sexto torneo que el brasileño dirige a las Águilas. Luego de 14 partidos, el equipo pende de un hilo para conseguir la clasificación a la Liguilla, al estar ubicado en la séptima posición de la tabla general con 19 puntos.

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¿Qué argumentos dio Ángel Reyna para mantener Jardine?

Aunque América gane sus últimos tres partidos, llegaría a ocho triunfos, la menor cantidad en un torneo bajo el ciclo de Jardine. Aunque el estratega ha recibido varias críticas sobre el accionar del equipo, Reyna lo respalda por el tricampeonato y por cosas que quizá, de primera vez, no se ven.

“Yo lo mantendría por lo menos uno, dos o tres años más. Tiene mucho crédito por lo que hizo, por cómo lo consiguió. También le dio una imagen nueva al equipo. Le dio otra cara a las fuerzas básicas. Hay detallitos, pero creo que entrenadores como él no te los encuentras muy seguido”, respondió con David.

Espaldarazo a Henry Martín... pero

El ex americanista también fue cuestionado sobre el desempeño de Henry Martín. Mientras que para David es momento de pensar en su relevo, Ángel considera que hay que aguantarlo, no sin antes hacer un análisis y acercarse con él para saber cuál es su sentir.