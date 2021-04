“Me tocó compartir con Guido, me sentía muy cómodo; hablaba mucho con él, me pedía que me soltara y que él se quedaba atrás, que no me preocupara. Ahora me toca compartir con Pedro, yo creo que tiene las mismas características y me dice lo mismo; tanto él como el técnico me piden que me suelte y me dan confianza para irme adelante siempre”, comentó el paraguayo previo al compromiso de la Jornada 14 ante Tigres.