"He hablado con Guti (Érick Gutiérrez) y me ha dicho que hay mucho talento, sé la competencia que hay en el equipo y está bien, estamos peleando por un campeonato, es lo bueno de Chivas.

"Le pregunté sobre la ciudad, cómo estaba el club, me dijo muy buenas cosas y por eso vine. Hablé mucho con Javier (Hernández), me dijo buenas cosas del club y me convenció también", comentó.