Tuca Ferretti: "El árbitro no fue parejo" con Tigres

Luego de la derrota ante América , Ricardo 'Tuca' Ferretti se quejó del árbitro, ya que considera que no fue justo en todo tipo de decisiones que terminaron afectando a su equipo y al resultado del encuentro.

"El cuerpo arbitral siempre lo he respetado, pero siento que hoy el árbitro inclinó la balanza en cuestión de faltas, tarjetas y las expulsiones hacia nosotros. En la primera falta de Salcedo, el partido sigue y le hacen la misma falta a Aquino que Salcedo y no la marca y así siento que el árbitro no fue parejo para marcar tanto para un lado como al otro.