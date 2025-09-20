Video Resumen | Atlas rescata de último minuto el empate en Mazatlán

Atlas igualó 1-1 con Mazatlán FC en un duelo cerrado y muy luchado, y que solo se definió sobre el tiempo en el Estadio El Encanto dentro de la Jornada 9 de la Liga MX.

Los tantos del partido fueron obra de Facundo Almada, a los 87 minutos, por los locales y de Uros Djurdjevic, a los 90+14, de penal por los visitantes.

PUBLICIDAD

En la primera mitad, a excepción de un par de tiros que Camilo Vargas que atajó a Omar Moreno y un desvío de Ricardo Gutiérrez que salvó su arcó, el resto ocurrió en los minutos finales del lapso: una lesión de Aldo Roca, un penal fallado de Benedetti y tres balones al poste,

Primero, Yoel Barcenas en una contra bien armada combinó con Jordan Silva y le pegó al palo derecho del arco de Atlas, a los 35.

A los 37, Rocha se lesionó y condicionó el accionar de los Rojinegros. A los 39, Róber Pier cometió penal sobre Benedetti que se marcó con ayuda del VAR.

El colombiano, erró el disparó desde los 11 pasos (pegó en el mismo sitio que el disparo de Barcenas), a los 44, y a los 45 Mazatlán estrelló otro balón, ahora al poste derecho.

El juego se ensució en la segunda mitad y el poco futbol que había se acabó para dar paso a patadas y empujones. Y como ocurrió en el primer lapso, lo importante pasó en los últimos minutos.

Las llegadas a los arcos fueron limitadas y cuando parecía que nos íbamos con un empate sin goles apareció Almada.

El argentino conectó una pelota a balón parado que recentraron de cabeza y remató solo frente al arco de Camilo Vargas a los 87.

Minutos más tarde, tras un muy largo tiempo de reposición y una revisión del VAR, el árbitro concedió un penal de Jordan Sierra sobre Róber Pier, que finalmente Uros Djurdjevic anotó para darle forma al empate.

Con este resultado, Mazatlán alcanzó siete puntos, los mismos que los Rojinegros en el Apertura 2025.