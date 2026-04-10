    FC Juárez

    FC Juárez vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Tanto Bravos como Xolos mantienen las esperanzas de clasificar a la Liguilla por lo que este partido es de gran importancia para ambos.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

    FC Juárez recibe a Tijuana en partido de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido es de gran importancia para ambos, pues mantienen vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

    Los Bravos tratarán de aprovechar su fortaleza como locales, pues en casa suman ya tres partidos consecutivos sin perder. Por otra parte, Xolos viene en ascenso y tras su última victoria sobre Tigres llegarán motivados para tratar de llevarse el triunfo.

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    ¿REGRESA GILBERTO MORA?

    Atención aparte tendrá Gilberto Mora quien forma parte de la convocatoria de Sebastián Abreu y estará en la banca en espera de ver si recibe algunos minutos tras haber superado su lesión.

    ACCIONES DEL FC JUÁREZ VS. TIJUANA:

    Los Xolos se animan al frente

    (32' | 0-0) Remate de larga distancia de Porozo que desvía Jurado a un costado.

    Peligro en el área de Tijuana

    (17' |0-0) Centro desde la izquierda hacia el área, Gómez desvía y la pelota por poco se mete en propia puerta.

    Juárez se queda con diez muy temprano en el partido

    (4' | 0-0) Monchu se va expulsado casi de inmediato, luego de que el árbitro revisara la jugada en el VAR.

    Inicia el partido entre Bravos y Xolos

    (1' |0-0) Ya se juega la primera mitad en el estadio Olímpico Benito Juárez.

    Alineaciones del partido

    Juárez

    Jurado

    Aquino

    Murillo

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    Manríquez

    Mayorga

    García

    Monchu

    Torres

    Pizarro

    Puma

    Estupiñán

    Xolos

    Rodríguez

    Inzunza

    Porozo

    Gómez

    Ortiz

    Arciga

    Tona

    Pérez

    Rivero

    Castañeda

    El Ghezouani

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