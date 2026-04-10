FC Juárez FC Juárez vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Tanto Bravos como Xolos mantienen las esperanzas de clasificar a la Liguilla por lo que este partido es de gran importancia para ambos.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Así podrás ver la Jornada 14 de la Liga MX Clausura 2026

FC Juárez recibe a Tijuana en partido de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido es de gran importancia para ambos, pues mantienen vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

Los Bravos tratarán de aprovechar su fortaleza como locales, pues en casa suman ya tres partidos consecutivos sin perder. Por otra parte, Xolos viene en ascenso y tras su última victoria sobre Tigres llegarán motivados para tratar de llevarse el triunfo.

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¿REGRESA GILBERTO MORA?

Atención aparte tendrá Gilberto Mora quien forma parte de la convocatoria de Sebastián Abreu y estará en la banca en espera de ver si recibe algunos minutos tras haber superado su lesión.

ACCIONES DEL FC JUÁREZ VS. TIJUANA:

Los Xolos se animan al frente

(32' | 0-0) Remate de larga distancia de Porozo que desvía Jurado a un costado.

Peligro en el área de Tijuana

(17' |0-0) Centro desde la izquierda hacia el área, Gómez desvía y la pelota por poco se mete en propia puerta.

Juárez se queda con diez muy temprano en el partido

(4' | 0-0) Monchu se va expulsado casi de inmediato, luego de que el árbitro revisara la jugada en el VAR.

Inicia el partido entre Bravos y Xolos

(1' |0-0) Ya se juega la primera mitad en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Alineaciones del partido

Juárez

Jurado

Aquino

Murillo

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Manríquez

Mayorga

García

Monchu

Torres

Pizarro

Puma

Estupiñán

Xolos

Rodríguez

Inzunza

Porozo

Gómez

Ortiz

Arciga

Tona

Pérez

Rivero

Castañeda