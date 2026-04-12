Liga MX Pumas vs. Mazatlán | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 14 del Clausura 2026 Liga MX El cuadro de la UNAM busca acercarse más a una clasificación a la Liguilla con este partido en casa.

Video ¡Golazo de Pumas! Memote Martínez se da media vuelta y pone el 3-1

Pumas derrotó a Mazatlán 3-1 en la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX para mantenerse en zona de Liguilla entre los primeros cuatro lugares.

Pumas abrió rápidamente el marcador a los 5 minutos con el gol de Robert Morales para hacer explotar el Olímpico Universitario y dar el primero paso para asegurar puestos de clasificación a la Liguilla.

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La calurosa tarde en la Ciudad de México se hizo amena para los fanáticos cuando Juninho Vieira se apareció en el área para cerrar la pinza y anotar el segundo tanto de Pumas.

El partido se perfilaba para una goleada ante la inoperancia de Mazatlán en su última línea, pero tras bajar las revoluciones y ceder al cansancio por el inclemente sol, Pumas permitió un descuido cerca de la final del primer tiempo.

Josué Ovalle escapó por la banda hacia el área y disparó a primer poste para descontar para los Cañoneros pese a la salida de Keylor Navas.

El primer tiempo acabó con la polémica de la decisión arbitral de Katia Itzel García, quien pitó el final cuando Dudu se escapaba solo hacia arco de Pumas tras un error de Bennevendo para controlar un pase retrasado.

El ingreso de Guillermo Martínez le dio un respiro al ataque de Pumas. El delantero tardó menos de 10 minutos para hacerse presente en el marcador al minuto 68, de media vuelta y con un disparo raso para marcar el 3-1.

El triunfo de Pumas lo llevó al cuarto puesto de la tabla general con una brecha de ocho puntos, de nueve aún por disputarse, ante sus perseguidores por un lugar en la Fiesta Grande.

En cambio, los Cañoneros solo esperan salir de la parte baja de la tabla al apenas sumar 11 puntos en 13 fechas, en lo que será su último torneo al ser vendido el Mazatlán al Atlante.

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El partido que se juega a las 12:00 horas del CT de México, horario habitual para Pumas como local, suma las siguientes jugadas de momento.

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GOL DE 'MEMOTE' MARTÍNEZ



Media vuelta del delantero, quien había ingresado hace algunos minutos, para vencer a Ricardo Rodríguez.

ASÍ FUE LA POLÉMICA DE KATIA ITZEL AL FINAL DEL PRIMER TIEMPO



Dudu se escapaba solo tras un error de Bennevendo cuando la árbitra pitó el final.

Video ¡Polémico final! Ojo a lo que hizo Katia Itzel que desató la furia del Mazatlán

SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS



Keylor Navas y Dudu se hacen de palabras tras el empujón de Brian Rubio sobre el tico en el área.

GOL DE MAZATLÁN



Josué Ovalle entra por la banda y dispara a primer poste pese a la salida de Keylor Navas.

Video ¡Gol del Mazatlán! Josué Ovalle con suerte vence a Keylor Navas para el 2-1

GOL DE PUMAS



En un tiro de esquina, Juninho empuja el esférico tras haber peinado el balón Nathan Silva anteriormente, esto al minuto 15.

GOL DE PUMAS



Robert Morales en un mano a mano ante el arquero de Mazatlán define con tiro pegado al poste al minuto 5.

Video ¡Golazo de Pumas! Robert Morales abre el marcador en los primeros 5 minutos de juego

GOL ANULADO A JUNINHO



El delantero brasileño empujó un rebote del portero, pero estaba en clara posición adelantada.

Video ¡Frenético arranque! Juninho hace gol pero estaba en fuera de juego

RESULTADOS DE LA JORNADA 14 DEL CLAUSURA 2026



Así van los marcadores en siete de los nueve partidos de la fecha 14 que se han jugado este fin de semana.