Pumas vs. Mazatlán | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 14 del Clausura 2026 Liga MX
El cuadro de la UNAM busca acercarse más a una clasificación a la Liguilla con este partido en casa.
Pumas derrotó a Mazatlán 3-1 en la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX para mantenerse en zona de Liguilla entre los primeros cuatro lugares.
Pumas abrió rápidamente el marcador a los 5 minutos con el gol de Robert Morales para hacer explotar el Olímpico Universitario y dar el primero paso para asegurar puestos de clasificación a la Liguilla.
La calurosa tarde en la Ciudad de México se hizo amena para los fanáticos cuando Juninho Vieira se apareció en el área para cerrar la pinza y anotar el segundo tanto de Pumas.
El partido se perfilaba para una goleada ante la inoperancia de Mazatlán en su última línea, pero tras bajar las revoluciones y ceder al cansancio por el inclemente sol, Pumas permitió un descuido cerca de la final del primer tiempo.
Josué Ovalle escapó por la banda hacia el área y disparó a primer poste para descontar para los Cañoneros pese a la salida de Keylor Navas.
El primer tiempo acabó con la polémica de la decisión arbitral de Katia Itzel García, quien pitó el final cuando Dudu se escapaba solo hacia arco de Pumas tras un error de Bennevendo para controlar un pase retrasado.
El ingreso de Guillermo Martínez le dio un respiro al ataque de Pumas. El delantero tardó menos de 10 minutos para hacerse presente en el marcador al minuto 68, de media vuelta y con un disparo raso para marcar el 3-1.
El triunfo de Pumas lo llevó al cuarto puesto de la tabla general con una brecha de ocho puntos, de nueve aún por disputarse, ante sus perseguidores por un lugar en la Fiesta Grande.
En cambio, los Cañoneros solo esperan salir de la parte baja de la tabla al apenas sumar 11 puntos en 13 fechas, en lo que será su último torneo al ser vendido el Mazatlán al Atlante.
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El partido que se juega a las 12:00 horas del CT de México, horario habitual para Pumas como local, suma las siguientes jugadas de momento.
GOL DE 'MEMOTE' MARTÍNEZ
Media vuelta del delantero, quien había ingresado hace algunos minutos, para vencer a Ricardo Rodríguez.
ASÍ FUE LA POLÉMICA DE KATIA ITZEL AL FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Dudu se escapaba solo tras un error de Bennevendo cuando la árbitra pitó el final.
SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS
Keylor Navas y Dudu se hacen de palabras tras el empujón de Brian Rubio sobre el tico en el área.
GOL DE MAZATLÁN
Josué Ovalle entra por la banda y dispara a primer poste pese a la salida de Keylor Navas.
GOL DE PUMAS
En un tiro de esquina, Juninho empuja el esférico tras haber peinado el balón Nathan Silva anteriormente, esto al minuto 15.
GOL DE PUMAS
Robert Morales en un mano a mano ante el arquero de Mazatlán define con tiro pegado al poste al minuto 5.
GOL ANULADO A JUNINHO
El delantero brasileño empujó un rebote del portero, pero estaba en clara posición adelantada.
RESULTADOS DE LA JORNADA 14 DEL CLAUSURA 2026
Así van los marcadores en siete de los nueve partidos de la fecha 14 que se han jugado este fin de semana.
- Puebla 0-1 León
- Juárez 1-2 Tijuana
- Tigres 4-1 Chivas
- Querétaro 3-1 Necaxa
- Atlas 0-0 Monterrey
- Pachuca 4-2 Santos
- América 1-1 Cruz Azul
- Toluca vs. Atlético de San Luis, domingo 12 de abril