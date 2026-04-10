Liga MX León vence a Puebla a domicilio y se mete por el momento en zona de Liguilla León vence a Puebla por la mínima y escala a zona de Liguilla



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Se le viene la noche al Puebla! Increíble desconexión de Pachuca y se va expulsado

La jornada 14 del Clausura 2026 inició con victoria de León por marcador de 1-0 en su visita a Puebla, resultado que coloca a los esmeraldas momentáneamente en zona de Liguilla.

Este encuentro, con el que se puso en marcha la jornada 14 del Torneo Clausura 2026, era vital para ambos conjuntos en sus aspiraciones de clasificación. Para los del Bajío es su tercera victoria al hilo y los coloca, por el momento, en la sexta posición de la tabla general.

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PRIMERA MITAD SIN MUCHAS EMOCIONES EN EL PUEBLA VS. LEÓN

Para La Franja era una oportunidad para seguir con vida, pero tras la derrota, sus aspiraciones se minimizan considerablemente.

La primera mitad se desarrolló sin muchas emociones. Ninguno de los dos equipos logró construir jugadas de peligro ni generar opciones claras de gol.

¿CÓMO CAYÓ EL GOL DEL TRIUNFO PARA LEÓN?

Dos jugadores por bando fueron amonestados, lo que condicionó su actuación para la segunda mitad del encuentro.

El gol que abrió el marcador llegó al minuto 70, luego de que el panameño Ismael Díaz, de León, aprovechó un error del arquero Ricardo Gutiérrez, quien dejó el balón suelto tras un disparo desde fuera del área.

Al no poder controlar el esférico, lo dejó a disposición del atacante, quien solo tuvo que empujarlo para mandar el balón al fondo de las redes.

Puebla jugó con un hombre menos tras la expulsión del defensor José Pachuca, lo que condicionó su accionar y, a la postre, se tradujo en su derrota.

PUEBLA VS. LEÓN ACCIONES DEL PARTIDO

León se impone en su visita a Puebla

(90+7' 0-1) La Fiera logra su tercera victoria al hilo del torneo y se mete por el momento en zona de clasificación.

Puebla juega con uno menos

(83' | 0-1) El defensor José Pachuca recibe roja por agresión.

Revive la jugada de la anotación

(79' 0-1) Así fue el tanto con el que La Fiera se puso arriba en el encuentro.

Video ¡Gol de La Fiera! Ismael Díaz aprovecha el rebote del arquero y pone el 0-1 en Puebla



¡Gol de León! Ismael Díaz

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(70' | 0-1) El jugador panameño rebató frente al marco para poner arriba a León.

La Franja quiere llevarse el resultado

(63' | 0-0) Puebla inicia con los cambios para buscar la victoria.

Arranca la segunda mitad

(46' | 0-0) Los aficionados esperan con ansias el primer gol del encuentro.

Vamos a descansar

(45+3' 0-0) Termina la primera mitad sin muchas emociones.

En igualdad de circunstancias

(26' | 0-0) Alonso Ramírez de Puebla recibe tarjeta amarilla.

Primer jugador condicionado

(20 ' | 0-0) Jaine Barreiro Solis recibe la primera tarjeta amarilla del encuentro.

Siguen sin hacerse daño

(8' | 0-0) Los equipos siguen estudiando; al marcador aún no se inaugura.

Inicia el partido