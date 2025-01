El partido Monterrey vs. Puebla que se jugará en el Estadio BBVA durante la Jornada 1 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX cambiará de fecha.

El Torneo Clausura 2025 arranca el viernes 10 de enero con los partidos Querétaro vs. América, Mazatlán vs. Juárez y Xolos vs. Toluca.