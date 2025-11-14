    Futbol

    Responsabilidad compartida tema de lesionados en América

    Todos en América su porcentaje de responsabilidad para afrontar la Liguilla sin bajas.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video A fondo: Lo que hará América por el tema de lesionados

    Las bajas por lesión en el América en el torneo Apertura 2025 fueron importantes y por momentos complicaron los planteamientos de su técnico André Jardine. En el programa Insiders, el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, comentó que a pesar de que en este certamen el número fue importante, fue el mismo que en torneos anteriores.

    “Lo que sí cambió es que se te comenzaron a caer las fichas prácticamente al mismo tiempo, sí hay una responsabilidad del preparador físico, pero también hay una responsabilidad compartida con el cuerpo técnico, con el futbolista que hay que preguntarle qué está pasando, qué cambió y lo que ellos decían hace unas tres semanas, vamos a cerrar el torneo intentando sumar, pero pensando que lleguemos con los futbolistas listos para la Liguilla”, señaló el Profe Ibáñez.

    “Esa es la situación y sí creo todos tienen su parte de responsabilidad, preparador físico, entrenador y jugadores y así lo asumieron en Coapa. Después del partido ante Cruz Azul se habló fuerte entre cuerpo técnico y futbolistas, que estamos haciendo mal y qué podemos hacer bien de cara a la Liguilla”. agregó

