Video A fondo: Lo que hará América por el tema de lesionados

Las bajas por lesión en el América en el torneo Apertura 2025 fueron importantes y por momentos complicaron los planteamientos de su técnico André Jardine. En el programa Insiders, el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, comentó que a pesar de que en este certamen el número fue importante, fue el mismo que en torneos anteriores.

“Lo que sí cambió es que se te comenzaron a caer las fichas prácticamente al mismo tiempo, sí hay una responsabilidad del preparador físico, pero también hay una responsabilidad compartida con el cuerpo técnico, con el futbolista que hay que preguntarle qué está pasando, qué cambió y lo que ellos decían hace unas tres semanas, vamos a cerrar el torneo intentando sumar, pero pensando que lleguemos con los futbolistas listos para la Liguilla”, señaló el Profe Ibáñez.

