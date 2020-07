¡Regresan a triunfar! Los jugadores repatriados para Guard1anes 2020

Un par de jugadores que no tienen claro su futuro pero hasta el momento reportaron y entrenan con el club al que pertenecen son Ismael Sosa y Juan Iturbe. El primero acabó su préstamo con León y regresó a Pachuca, aunque no está muy claro que sucederá con él ya que han intentado negociarlo pero su alto sueldo ha impedido que se concrete su traspaso. Caso similar al de Iturbe en Pumas que no entra en planes de Míchel pero no ha podido resolver una salida.