En el futbol mexicano se da mucho de que jugadores que llegan y parecen brillar como toda una estrella, poco a poco comienzan a opacarse ante la presencia de nuevos jugadores, se apagan y desaparecen , principalmente si llegan a equipos como el América.

Y algo así le pasó a Román 'Mozumbito' Martínez, quien debutó en la Liga MX con gran cartel, todo indicaba que se haría de renombre con el paso del tiempo y lograría grandes hazañas, sin embargo, poco a poco, ante la presencia de grande jugadores en las Águilas, fue quedando en el olvido.

Una vez lejos de las filas azulcremas, 'Mozumbito' Martínez, que otrora festejaba haciendo goles con los de Coapa, ahora reapareció en las canchas, aunque en esta ocasión los hizo muy lejos de la gloria, grandes estadios y, sobre todo, la Primera División.