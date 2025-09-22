    América

    Reaparece Román 'Mozumbito' Martínez tras su paso por el América

    Quien fuera una de las promesas del América en la Liga MX, ahora se encuentra muy lejos de esos grandes reflectores.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Mozumbito reaparece en el futbol mexicano con un radical cambio físico

    En el futbol mexicano se da mucho de que jugadores que llegan y parecen brillar como toda una estrella, poco a poco comienzan a opacarse ante la presencia de nuevos jugadores, se apagan y desaparecen , principalmente si llegan a equipos como el América.

    Y algo así le pasó a Román 'Mozumbito' Martínez, quien debutó en la Liga MX con gran cartel, todo indicaba que se haría de renombre con el paso del tiempo y lograría grandes hazañas, sin embargo, poco a poco, ante la presencia de grande jugadores en las Águilas, fue quedando en el olvido.

    Una vez lejos de las filas azulcremas, 'Mozumbito' Martínez, que otrora festejaba haciendo goles con los de Coapa, ahora reapareció en las canchas, aunque en esta ocasión los hizo muy lejos de la gloria, grandes estadios y, sobre todo, la Primera División.

    Un tanto pasado de peso, fuera de forma, en un Estadio Víctor Manuel Reyna casi vacío y sin ser titular, Mozumbito apareció en las filas de Pioneros de Cancún de la Serie A del futbol mexicano, haciendo trabajos de calentamiento, muy lejos de los reflectores que algún día tuvo portando con orgullo la casaca del América.

    América

