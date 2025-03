Previo al encuentro ante Xolos de Tijuana el directivo señaló que por el momento no hay interés en el jugador del Atlético de Madrid, pero no descartó que en un futuro exista algún tipo de acercamiento.

“ No, de nuestra parte no hay nada de interés. No, hasta hoy no. Nunca se sabe el día de mañana si en nuestros planes está traer a un delantero y en el análisis de la búsqueda sigue disponible, pero hoy no hay absolutamente nada”, indicó el Tato Noriega.