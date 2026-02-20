Raúl Jiménez Raúl Jiménez regala una respuesta épica respecto a Chivas desde Inglaterra El jugador mexicano fue cuestionado en Inglaterra respecto al Guadalajara, y su respuesta no dejará indiferentes a los 'Chivahermanos'.

Video Raúl Jiménez nombra al América y deja mensaje a Chivas desde Inglaterra



Raúl Jiménez, jugador del Fulham, fue cuestionado en Inglaterra en video especial de la Premier League respecto a cuál es el mejor club de su país de origen, por lo que el mexicano no dudó en afirmar que el América es el equipo que ostenta dicho honor.

El delantero de los 'Cottagers' fue más allá al ser cuestionado sobre si no sería el Guadalajara el mejor equipo de la Liga MX, a lo que fue contundente:

"No, no, no, imposible", replicó de inmediato Raúl Jiménez, quien resaltó en español que "el mejor equipo de mi país es el Club América".

Raúl Jiménez es canterano del Club América, equipo con el que fue multicampeón en fuerzas básicas, además de levantar el título con el primer equipo en el Torneo Clausura 2013.

Desde el conjunto azulcrema, emigró al futbol del viejo continente, donde alineó con equipos como Atlético de Madrid, Benfica o Wolverhampton, antes de estar con el Fulham.