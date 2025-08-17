Diego Reyes fue anunciado de forma oficial como refuerzo del Querétaro para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en lo que es un nuevo movimiento que llama la atención dentro del mercado de fichajes veraniego en el futbol de estufa.

El defensa de 32 años fue presentado con los Gallos Blancos en La Corregidora en el medio tiempo del partido ante Atlas, correspondiente a la Jornada 5.

Diego Reyes posó con la playera del Querétaro y reveló que usará el número 9, algo inusual en el futbol mexicano considerando que es central, no delantero.

"Sin ser Día de Reyes, el Azul y Negro se refuerza en la defensa con un mexicano top que ha jugado en las mejores ligas del mundo. ¡Bienvenido a Querétaro, Diego Reyes!", publicaron los Gallos Blancos minutos después en sus redes sociales.

Se trata de un movimiento fuerte en un mercado veraniego que ha sido por demás apasionante para la Liga MX, con la llegada incluso de algunas figuras internacionales en una competición que se torna cada vez más atractiva.

Diego Reyes es canterano de América, aunque proviene de los Tigres de la UANL, equipo con el que disputó 155 partidos y que ya no lo contempló para el Torneo Apertura 2025.