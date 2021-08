"Realmente somos conscientes que estamos en un club gigante y lo tenemos que demostrar dentro del campo de juego con resultados, no lo veníamos haciendo y eso lleva a que tengamos esta llamada presión que no es más que sentir la responsabilidad de hacernos responsables de donde estamos, creo que confiamos que sea un clic de aquí en adelante, la verdad que no vamos a cambiar la forma de entrenar o las formas de vivir el día a día por que realmente no creo que podamos hacer más de lo que hacemos, más allá que obviamente esta en nosotros tratar de superarnos dia a dia", dijo en conferencia de prensa.