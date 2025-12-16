Pumas Ronaldo Martínez suena para llegar a Pumas como refuerzo El conjunto dirigido por Efraín Juárez se prepara para apuntalar su plantel de cara al próximo torneo.

Video ¡Bombazo! ¡Bombazo! ¿Ronaldo llega a Pumas?

Ronaldo Martínez, delantero paraguayo del Platense de Argentina, está en la órbita de Pumas como posible refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX que está en pleno periodo de fichajes en el futbol de estufa.

De acuerdo a información del periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, hay contactos ya entre Pumas y Ronaldo Martínez de cara a una posible contratación.

PUBLICIDAD

De esta forma, el conjunto universitario está en vías de continuar con el apuntalamiento de su plantel de cara al próximo torneo, ya con mayor responsabilidad para el director técnico Efraín Juárez.

Pumas necesita a un delantero (si bien JJ Macías podría permanecer en el equipo de la UNAM), por lo que Ronaldo Martínez, de 10 goles en el presente año dentro de la Primera División de Argentina, luce como una opción importante.