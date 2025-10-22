Increíble agresión de fanáticos de Cruz Azul a una casa con mural del América
Integrantes de la barra de La Máquina vandalizaron un recinto con una pared en apoyo a las Águilas y las imágenes se viralizaron.
La rivalidad entre América y Cruz Azul llegó más allá de la cancha en partido del fin de semana pasado correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025 y en el que La Máquina se impuso en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
La afición de ambos equipos no suele generar disturbios ni se consideran de las más violentas; sin embargo, hay células que rompen con el estándar y rebasan los límites de la afición para entrar en el escabroso llano del fanatismo.
Así sucedió con algunos seguidores celestes que el sábado previo al partido agredieron y vandalizaron el muro de una casa que asemejaba a un mural en apoyo a las Águilas del América, esto en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX.
De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez y quien suele publicar videos de denuncias así actos delictivos dentro de la capital mexicana, difundió imágenes de la agresión de supuestos integrantes de La Sangre Azul, un grupo de seguidores del Cruz Azul.
De acuerdo con Carlos Jiménez, los pseudoaficionados apedrearon, apalearon y destrozaron incluso una combi que se encontraba en la calle del recinto vandalizado. Estos integrantes agresores ya fueron denunciados a la Fiscalía de la CDMX.
La Máquina marcha en el cuarto puesto de la tabla de posiciones dentro de la Liga MX Apertura 2025 y tras el triunfo ante el América, empató en la Fecha Doble con Necaxa; ahora, el siguiente fin de semana como parte de la Jornada 15, recibirá a Rayados de Monterrey.