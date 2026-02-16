    liga mx

    Árbitra mexicana Katia Itzel García habla de amenazas en redes sociales

    La árbitra mexicana de la Liga MX habla de la forma en que las redes sociales afectan su vida y su trabajo.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Katia Itzel sobre redes sociales: “Todos somos valientes detrás de una máscara”

    En entrevista exclusiva para el programa de TUDN, Faitelson sin Censura, la árbitra mexicana, Katia Itzel García, habló de las redes sociales y las amenazas que ella y sus compañeros han recibido a través de ellas.

    " Ahí sí he recibido amenazas, no soy la única, creo que varios compañeros también las han recibido. No somos los únicos, jugadores, jugadoras han denunciado esta violencia que se ejerce a través de muchos de estos espacios".

    La silbante de la Liga MX afirmó que muchos de estos comentarios que recibe a través de sus diversas cuentas, se deben a la falta de una buena regulación de estas, aunque se muestra segura de que no muchos de ellos se atreverían a decírselo de frente.

    "Parte de ello es porque la regulación que hay en ellos no es la correcta. Cualquiera puede opinar detrás del anonimato y todos somos valientes detrás de una máscara, pero con nuestra persona, con nuestra cara real no todos se atreverían a hacer lo que hacen dentro de las redes sociales".

    En plática con David Faitelson, Katia Itzel dio las razones que la han orillado a denunciar las amenazar que ha recibido mediante las redes sociales.

    "Ahí esa dinámica que hay que cambiarla, modificarla e impulsarla y todos nosotros, que somos actores en este caso dentro del fútbol, tenemos un elemento de responsabilidad en ello, yo lo asumo así y por eso he hecho públicas estas amenazas, porque creo que no es algo que debe quedarse en lo obscuro, sino que debe de hacerse visible y sólo así podemos dar un paso hacia adelante, evolucionar y acallar esta violencia que no sólo está presente en redes sociales, sino nuestro en nuestro día a día y es la única forma de poder llegar a ser una mejor sociedad y en este caso, poder tener un entorno del fútbol más sano".

    Finalmente, la colegiada del futbol mexicano dijo sentirse segura a pesar de que incluso ha recibido amenazas de muerte, debido a que ha recibido el total apoyo de las autoridades correspondientes y encargadas de este tipo de temas.

    "El respaldo que he recibido de las instituciones correspondientes, como es la Federación de Futbol, la misma FIFA, CONCACAF ha sido suficiente para yo sentirme segura de esas amenazas que llegan a mis redes sociales y también he recibido apoyo de organismos nacionales, como la ONU Mujeres en México, que también me han apoyado muchísimo".

