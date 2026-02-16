liga mx El portero de la Liga MX que lidera en la tabla de atajadas Este guardameta mexicano ha salvado en más de una ocasión a su equipo de la catástrofe y ahora lidera en ese renglón.

En la Selección Mexicana la lucha por la portería no cesa, son varios los porteros que Javier Aguirre ha llamado y al parecer aún no toa una decisión, por lo que ninguno puede darse por descartado y los que juegan en la Liga MX lo saben y hacen su mayor esfuerzo.

Ante esto, una de sus mejores armas para llamar la atención del Vasco es hacer bien su trabajo en el arco, siempre con atajadas efectivas, mismas que ha ido contabilizando la liga MX para determinar jornada a jornada a los líderes en este renglón.

Apenas han transcurrido seis jornadas del Torneo Clausura 2026 y algunos porteros ya comienzan a levantar la mano de los que más veces han intervenido para salvar a su equipo, donde en el Top 5, cuatro de ellos son mexicanos que seguramente aspiran a ir al Mundial de 2026.

En el quinto lugar se encuentra Carlos García, quien bajó posiciones debido a que en el último encuentro del León no jugó, pero en sus cinco partidos disputados ha alcanzado salvar su meta en 21 ocasiones.

El cuarto lugar pertenece a Guillermo Allison, quien se metió a esta destacada lista en esta semana, ha disputado todos los minutos del Clausura 2026 con los Gallos Blancos del Querétaro y cuenta con 22 atajadas.

Un viejo conocido del cuadro Tricolor ostenta el tercer sitio de esta tabla, se trata de Carlos Acevedo, quien a pesar de que su equipo, Santos Laguna, no pasa por un buen momento, se ha encargado de evitar que los marcadores en contra sean más abultados al intervenir correctamente en 23 ocasiones.

El segundo lugar le pertenece al único portero de esta lista que no es mexicano, el costarricense de los Pumas Keylor Navas, quien cuenta con 24 intervenciones en sus 540 minutos disputados en este Clausura 2026.