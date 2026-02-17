Cruz Azul Christian Ebere afirma que su hija es el motor de su vida El nuevo delantero del Cruz Azul habla sobre lo que más le mueve en su vida, aún más que el futbol.

Video El amor de un padre no tiene límites: Lo que hizo Ebere por su hija

Una vez que fue presentado de manera oficial como refuerzo del Cruz Azul, Christian Ebere habló en exclusiva para TUDN, donde reveló que existe algo en su vida que es más importante para él que el futbol o el equipo para el que juegue, su hija.

"Mi hija es todo para mí, puedo dejar muchos cosas por ella como las que hice cuando nació y tomé una decisión fuerte en mi carrera, por qué yo no sé en donde vaya a terminar, pero tomé la decisión porque mi hija es más importante para mí".

Para el delantero nigeriano, que actualmente busca ser campeón con La Máquina, fue una decisión difícil por la situación en la que su entonces club lo colocó, sin embargo, no lo pensó dos veces al tratarse de su hija.

"Yo estaba en Brasil y el equipo andaba mal, entonces el equipo no pudo liberarme para ir a ver el nacimiento de mi hija porque no tenían otro jugador, me dijeron que si quería ir tenía que romper mi contrato para que pudieran fichar a otro, así que rompí el contrato para ver su nacimiento en el hospital y estuve un mes hasta que recibí la propuesta de jugar en Uruguay".

CHRISTIAN EBERE MANTIENE LA CALMA PARA EL GOL

Ya con minutos jugados con Cruz Azul, tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup, Christian Ebere se mostró seguro de que el gol va a llegar a su tiempo, por lo que prefiere mantener la calma respecto a ese tema.

" Estoy tranquilo y no ansioso, que si no llega el gol, pero de a poco va a fluir y vamos a anotar muchos goles con este equipo porque tenemos buenos jugadores que ponen pelotas".