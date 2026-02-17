    Cruz Azul

    Christian Ebere afirma que su hija es el motor de su vida

    El nuevo delantero del Cruz Azul habla sobre lo que más le mueve en su vida, aún más que el futbol.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video El amor de un padre no tiene límites: Lo que hizo Ebere por su hija

    Una vez que fue presentado de manera oficial como refuerzo del Cruz Azul, Christian Ebere habló en exclusiva para TUDN, donde reveló que existe algo en su vida que es más importante para él que el futbol o el equipo para el que juegue, su hija.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Misterio resuelto! Ebere explica por qué jugó en tantos equipos en Brasil
    3:59

    ¡Misterio resuelto! Ebere explica por qué jugó en tantos equipos en Brasil

    Liga MX
    El amor de un padre no tiene límites: Lo que hizo Ebere por su hija
    2:21

    El amor de un padre no tiene límites: Lo que hizo Ebere por su hija

    Liga MX
    Árbitra mexicana Katia Itzel García habla de amenazas en redes sociales
    2 mins

    Árbitra mexicana Katia Itzel García habla de amenazas en redes sociales

    Liga MX
    Tres equipos ya cumplieron, América está en el fondo
    1:18

    Tres equipos ya cumplieron, América está en el fondo

    Liga MX
    ¿Qué? “Los jugadores no conocen las reglas del futbol”
    1:15

    ¿Qué? “Los jugadores no conocen las reglas del futbol”

    Liga MX
    ¿Ha recibido algún ataque machista en las canchas? Esto respondió Katia Itzel
    1:54

    ¿Ha recibido algún ataque machista en las canchas? Esto respondió Katia Itzel

    Liga MX
    El portero de la Liga MX que lidera en la tabla de atajadas
    2 mins

    El portero de la Liga MX que lidera en la tabla de atajadas

    Liga MX
    ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026
    1:40

    ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026

    Liga MX
    Chivas con lugar privilegiado en la historia con este Clausura 2026
    1:15

    Chivas con lugar privilegiado en la historia con este Clausura 2026

    Liga MX
    'Hormiga' González luce nuevo dorsal con Chivas tras su gol vs. América
    1:24

    'Hormiga' González luce nuevo dorsal con Chivas tras su gol vs. América

    Liga MX

    "Mi hija es todo para mí, puedo dejar muchos cosas por ella como las que hice cuando nació y tomé una decisión fuerte en mi carrera, por qué yo no sé en donde vaya a terminar, pero tomé la decisión porque mi hija es más importante para mí".

    Para el delantero nigeriano, que actualmente busca ser campeón con La Máquina, fue una decisión difícil por la situación en la que su entonces club lo colocó, sin embargo, no lo pensó dos veces al tratarse de su hija.

    "Yo estaba en Brasil y el equipo andaba mal, entonces el equipo no pudo liberarme para ir a ver el nacimiento de mi hija porque no tenían otro jugador, me dijeron que si quería ir tenía que romper mi contrato para que pudieran fichar a otro, así que rompí el contrato para ver su nacimiento en el hospital y estuve un mes hasta que recibí la propuesta de jugar en Uruguay".

    CHRISTIAN EBERE MANTIENE LA CALMA PARA EL GOL

    Ya con minutos jugados con Cruz Azul, tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup, Christian Ebere se mostró seguro de que el gol va a llegar a su tiempo, por lo que prefiere mantener la calma respecto a ese tema.

    " Estoy tranquilo y no ansioso, que si no llega el gol, pero de a poco va a fluir y vamos a anotar muchos goles con este equipo porque tenemos buenos jugadores que ponen pelotas".

    Video ¡Ojito! El portero líder de la Liga MX es mexicano y no es Tala ni Malagón
    Relacionados:
    Cruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX