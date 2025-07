Alberto Castellanos , presidente de Leones Negros , aseguró que no cree que por voluntad propia la Federación Mexicana de Futbol regrese el ascenso .

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el directivo también criticó a los equipos que no permiten el regreso del ascenso luego de que varios de ellos lograran un lugar en primera por este medio.

“ Bueno, no lo veo, no veo ese escenario… lo que veo por declaraciones de algunos personajes de del fútbol mexicano que hablan de que trae muchos beneficios el estar en una liga que no tiene ascenso y descenso porque eso permite este asegurar sus inversiones, pero ¿ qué hay de las inversiones que se hacen en las demás categorías? Acá también hay grandes empresarios que están invirtiendo su recurso"