Reyes se pronuncia en contra de la eliminación del Ascenso MX

“Tengo amigos ahí que sé lo que les ha costado el estar ahí, principalmente los que quieren estar en primera división. Todos los que estamos aquí somos afortunados, ellos estaban peleando para tener un lugar acá, hay gente que no lo ve. Yo difícilmente vería esta situación en otro país, no sé porque lo hicieron, pero no estoy de acuerdo y tenía que expresarlo. Sería un hipócrita diciendo que sí, están causando algo muy malo en el futbol mexicano, están dejando procesos fuera y desgraciadamente hay gente que no lo ve y le importa muy poco”, sentenció.