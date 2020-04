“Hay que tener mucho cuidado porque, yo he vivido del futbol y me han pagado para ser futbolista y entrenador, pero me da mucho miedo cuando… pero nunca dejé de sentirlo como una enorme responsabilidad de representatividad; no existe el futbol sin la gente, cuanta más gente está cerca del futbol, más posibilidades de mejorar una sociedad, si lo manejamos desde su lugar, a la competencia”, comentó para TUDN .

“El futbol sin público no existe. No es que nos guste o nos guste. No existe el futbol sin público. Por eso se construyeron escenarios de 100,000 personas, no se hicieron para que se televisen vacíos, que se escuche hablar a los jugadores, hasta el ruido de la pelota cuando le pegan. El futbolista nace, crece y disfruta porque siente la responsabilidad de la representación, juega para su papá, su mamá, sus amigos, también para la gente que acompaña a ese equipo y selección que está jugando. No hay artistas sin espectadores. No se sabría quién es Messi, Maradona, Pelé, Hugo Sánchez, no se sabría porque lo que lo sostiene es el público”, concluyó.