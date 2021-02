En Carrusel Deportivo, uno de los programas más importantes de la Cadena Ser, dedicaron varios minutos para hablar de la polémica que se ha armado por la presencia de Federico Viñas en la banca de las Águilas pese a no haber sido registrado para disputar el partido, y aseguran haber consultado a altas instancias juríricas del deporte mundial, quienes les señalaron que no existe tal alineación indebida.

"Como decimos, fuentes jur´dicas vinculadas al deporte consultadas por la Cadena Ser dejan en claro que si no juegas no puede haber alineación indebida, el artículo del reglamento dice que la participación de un jugador ya sea de titular o suplente, implica alineación indebida, pero si no juegas no participas", agregó otro de los comentaristas.