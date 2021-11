En Monterrey consideran que no avanzar a Liguilla será considerado un fracaso

Sobre el factor del público, que no estará presente debido a la sanción de Cruz Azul por el grito homofóbico, González apuntó. “Al final la gente si es un factor, siempre juega un papel importante la afición, hay una sensación distinta, pero al final jugamos once contra once, esperamos un partido difícil, si no hay gente, pero están en su cancha y no será fácil, trabajamos para hacer un buen partido el fin de semana”.