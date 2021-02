Playeras de Cruz Azul: cambios en el uniforme de la máquina en la historia de la Liga MX

Cambios constantes Playera Cruz Azul

Proveedores de uniformes Cruz Azul



1992 - 1996 Azul Sport

1996 - 1998 Fila

1998 - 2001 Fila

2002 - 2004 Umbro

2004 - 2008 Umbro

2008 - 2009 Umbro

2009 - 2010 Umbro

2010 - 2011 Umbro

2011 - 2014 Umbro

2014 - 2015 Under Armour

2015 - 2017 Under Armour

2017 - 2018 Under Armour

2019 - 2021 Joma