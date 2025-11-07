    Pumas UNAM

    Piero Quispe revela que Pumas lo obligó a salir del club

    El jugador peruano, actualmente en el futbol de Australia, señaló que extraña México y al equipo universitario.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Bomba en CU! Figura de Pumas deja el club y se marcha a Australia

    El mediocampista peruano Piero Quispe reconoció que su salida de Pumas hacia el futbol australiano no fue por decisión propia, sino una medida tomada por el club para liberar una plaza de extranjero.

    Actualmente jugador del Sydney FC, el exuniversitario aseguró sentirse cómodo en su nuevo entorno, aunque confesó que aún extraña México y al equipo del Pedregal.

    No quise irme, pero como que me obligaron a salirme de allí. Lo tomé de buena manera y no tengo resentimiento. No (platicaron conmigo), la noticia me llegó de un baldazo de agua porque querían mi cupo de extranjero para que llegara otro jugador”, declaró el futbolista en entrevista reciente con el medio L1MAX.

    El peruano, quien disputó 71 encuentros y marcó cinco goles con los auriazules, explicó que su salida se debió a la búsqueda de refuerzos por parte del club. “Extraño al país, extraño al club. Mi hija es mexicana, tengo muy grandes amigos allá, pero no quise irme, pero como que me obligaron a salirme de ahí”, añadió.

    A pesar de la forma en que se dio su salida, Quispe reiteró su buena disposición y ausencia de rencor. “Como te digo, no tengo rencor y estoy bien, estoy feliz acá”.

    Con Sydney FC, el mediocampista ha sido titular en tres encuentros de la actual temporada, aunque todavía no ha logrado anotar.

