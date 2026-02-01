América ¿Álvaro Fidalgo, leyenda del América? El debate que encendió a Faitelson y Crosas Opiniones encontradas se dieron en la mesa de Línea de 4 en TUDN sobre el legado de Álvaro Fidalgo al América tras su salida.

Con la salida confirmada de Álvaro Fidalgo del América, las polémicas en torno al jugador no se hicieron esperar en cuanto a su calidad, su aporte y su legado al cuadro de Coapa durante sus estancia en el equipo.

Una de las mayores discusiones se dio en la mesa de Línea de 4 de TUDN, especialmente entre los panelistas David Faitelson y Marc Crosas, quienes tuvieron puntos de vista algo encontrados sobre lo que dejaba atrás el jugador.

"Yo sí lo pongo como leyenda, aparte de ser tricampeón y tener un subcampeonato más, con eso le alcanza y le sobra sobre algunos jugadores que son considerados leyenda y han ganado menos", consideró Damián Zamogilny.

Ante esto, Crosas reaccionó casi de forma inmediata, haciendo alusión a Cuauhtémoc Blanco.

" Del amigo de David no vas a estar hablando, de Cuauhtémoc, porque yo entiendo lo que representa para el americanismo, pero en cuanto al impacto no solo es ganar el tricampeonato, es el impacto que ha logrado en ese plantel, la importancia y el peso específico".

David Faitelson, al ser mencionado por el exfutbolista, contestó al comentario de manera enérgica.

"Perdón, Crosas, pero sigues diciendo incoherencias, por completo, Cuauhtémoc era dos, tres, cuatro veces mejor que Fidalgo, no nos vendas espejitos, ya estamos grandecitos aquí. Fidalgo venía como un jugador del Castilla, en formación, y terminó de hacerse buen jugador en México, no me lo compares con Cuauhtémoc Balnco. Cuauhtémoc era un genio jugando, indisciplinado como él solo fuera de la cancha".

"un título en el América", respondió Crosas.