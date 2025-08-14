¿Peleado con Mourinho? Saint-Maximin lo aclara todo

Allan Saint-Maximin, refuerzo del América, explicó lo que en realidad ocurrió entre él y José Mourinho en la polémica surgida en torno a ambos en el Fenerbahce de Turquía, exequipo del extremo francés.

En entrevista exclusiva con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, el jugador francés dio por terminada cualquier polémica con el estratega lusitano y, por el contrario, consideró a 'Mou' como alguien a quien quiere, le guarda estima e, incluso, como uno de los mejores entrenadores que ha tenido.

"Mourinho significa mucho para mí, la gente no entiende cosas, hay cosas que puedo mostrar, las conersaciones, el chat que tengo con él, hemos pasado mucho tiempo juntos, es un gran entrenador y una gran persona.

"Para ser honestos, es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera, tuvimos algunas discusiones, pero nada malo, es como tu padre, no solo es sí o perdon y vas a tu cuarto. Siempre fue bueno conmigo, me enseñó mucho para mi academia tambiénb, vino a ver los niños de mi academia, vino a un partido de mis niños contra Fenerbahce, todo está muy bien", agregó.

ALLAN SAINT-MAXIMIN REVELA CUÁL ES LA POSICIÓN EN LA QUE SE SIENTE MEJOR DE CARA A SU INCORPORACIÓN EN AMÉRICA



Por otra parte, el extremo francés señaló que si bien él se siente mejor como '10', está abierto para cualquier posición en la que André Jardine, director técnico del América, lo considere mejor.

"Extremo izquierdo, pero el 10 es la mejor posición porque a veces cuando juego como extremo, no tengo muchas opciones, para ser la mejor versión de mí mismo, y al jugar cerca de la línea, es difícil encontrar opciones, pero con la 10, puedo ir donde sea en el campo, tengo buena calidad al pasar la pelota, es mi mejor posición, de regatear, disparar de larga distancia, pero estoy abierto a ayudar al equipo".