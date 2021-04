"La verdad no sé si para el club, pero para mí, yo veo que es un partido normal, igual que todos los rivales, todos hacen un trabajo estupendo, si es para el club, yo creo que sí será importante eliminar a Pumas.

"Los Clásicos siempre se ganan, tratamos nosotros siempre de preocuparnos de nosotros, ya si dejamos a Pumas afuera o no, depende de lo que trabajamos durante la semana y lo que pide el cuerpo técnico, va a ser muy importante para nosotros, es ganarlo y América lo tiene bien puesto en el radar".

"Ya me cansé de hacer tantos puntos, tantas victorias encima, uno está cansado (risas), el plantel tiene la cabeza bien puesta en lo quiere y los pies en la tierra, somos una familia. No sé si antes era así, yo y mis compañeros no nos hemos conformado con esto, queremos terminar ganando. Todo esto es paso a paso, queremos ganar el campeonato y tenemos todas las posibilidades".