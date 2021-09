Paulo Pezzolano: Nos está costando muchísimo jugar sin gente

"Una derrota, yo creo que era para un empate, pero bueno se dio así, fallé yo en lo táctico en le inicio del partido, en el primer tiempo creo que fuimos superiores, después se nos complicó, en el segundo tiempo fue muy disputado no muy claro, nos está costando muchísimo jugar sin gente, no es excusa es una realidad, lo dicen los números, somos el único, creo que somos nosotros y Pumas sin gente y nos cuesta, si miran los números de Pachuca nos cuesta, en lo futbolístico no fue un buen partido", dijo en conferencia de prensa.