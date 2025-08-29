Partidos de hoy 29 de agosto: Liga MX, Sorteo de Europa y Conference League

Intensa actividad futbolista se pone en marcha este día con actividad en Arabia Saudita, Italia, Países Bajos y Bélgica. Al medio día Al Taawon se mide a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. En los Países Bajos, Roda JC enfrenta a Eindhoven.

En Italia, Lecce recibe al Milan de Santiago Giménez el partido se tiene programado para las 12:45 PM en la Ciudad de México, 14:45 hora del Este y 11:45 en el Pacífico en los Estados Unidos. En la Liga MX se programan tres partidos FC Juárez ante Mazatlán, San Luis frente a Toluca y Puebla se mide a Monterrey.

Partidos de hoy viernes 29 de agosto de 2025

Europa y Conference League

Sorteo de la fase de Liga. El de Europa está programado a las 5:00 AM hora del Centro de México, 7:00 AM del Este y 6:00 AM del Pacífico en los Estados Unidos.

El evento lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN.

El de Conference League inicia a las 6:00 AM hora del Centro de México, 8:00 AM hora del Este y 7:00 AM hora del Pacífico en los Estados Unidos.

El evento lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN.

Liga MX

FC Juárez vs Mazatlán partido a las 19:00 horas del Centro de México, 21:00 hora del Este.

San Luis vs Toluca el juego inicia a las a las 19:00 horas del Centro de México, 21:00 hora del Este, 18:00 horas del Pacífico en los Estados Unidos.

El compromiso lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de TUDN y la plataforma VIX.

Puebla vs Monterrey el compromiso inicia a las 21:00 horas del Centro de México, 23:00 hora del Este, 20:00 hora del Pacífico en los Estados Unidos.

El compromiso lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de TUDN y la plataforma VIX.