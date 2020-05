“Hay muchos de los que ahora juegan en la actual plantilla del América , tienen mucha calidad, los tres que estoy viendo aquí (en pantalla) tienen mucha calidad (refiriéndose a Bruno Valdez, Emanuel Aguilera y Nicolás Benedetti), se ve que se entiende muy bien dentro del campo, pero yo creo que en esta ocasión me voy por Sebas (Córdova) .

Respecto con qué equipo jugará la próxima temporada, Jiménez se limitó a decir “eso no lo sé, en su tiempo todos lo sabremos”, para después señalar que él estará “donde me lleve el destino, aquí estoy muy contento en los Wolves, estoy disfrutando muchísimo mi estadía aquí, sería algo increíble si me quedo y si tengo que cambiar de aires sería para mejorar”.