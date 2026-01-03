    América

    América y Toluca tienen negociaciones para un intercambio de jugadores

    Águilas y Diablos Rojos están a horas de concretar un acuerdo en el que saldrían beneficiadas ambas escuadras de cara al Torneo Clausura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    El Campeón Toluca maquila un intercambio con el América

    En medio de los diversos movimientos que se planean de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, hay uno que realmente llama la atención, puesto que se haría entre América y Toluca, los dos últimos equipos que han ganado títulos.

    Se trata de un intercambio entre Águilas y Diablos Rojos que involucraría a Brian García, jugador que actualmente está a préstamo con el Pachuca, pero que pertenece a los Diablos Rojos, y Ralph Orquin, canterano del equipo azulcrema.

    Se especula que el trato podría quedar concretado en las próximas horas en un acuerdo que contemplaría préstamos por un año, con opción a compra tanto para 'Guamerú' García como por Orquín, por lo que ya solamente estarían a detalles para que se firmara el trueque.

    Para lograr ser parte del América, Brian García acabaría, de manera anticipada, su contrato de préstamo con los Tuzos, para incorporarse de manera inmediata a las filas del equipo de Coapa, donde André Jardine se muestra seguro de contar con sus servicios para la próxima temporada.

    ' Guamerú' García jugó con los Tuzos del Pachuca durante el Apertura 2025 , luego de dejar a los Diablos Rojos tras el campeonato del Torneo Clausura, y en su último torneo tuvo actividad en 20 encuentros.

    Ralph Orquin también llegaría al cuadro escarlata tras vivir un préstamo, en este caso con los Bravos de Juárez, donde disputó 47 partidos para más tarde, en el Apertura 2025, regresar al América, donde tuvo escasa participación.

    AméricaToluca

