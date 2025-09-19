Papá de la 'Hormiga' González hace curiosa revelación sobre su hijo y Chicharito en Chivas
¡Hasta un festejo! Padre del futbolista de Chivas hace esta confesión de la relación de su hijo con Javier Hernández.
Armando González, papá de la 'Hormiga' González, actual futbolista de Chivas, reveló una anécdota curiosa de su hijo con Javier 'Chicharito' Hernández, también jugador del Guadalajara.
En entrevista para Línea de 4 de TUDN, Armando González Sr. reveló que su hijo tiene como ídolo a Chicharito y que eso fue motivo de que varios compañeros de Chivas le hicieran vivir un momento curioso.
"Cuando trabajé en Chivas, de secretario técnico con Néstor de la Torre, cuando estaba la Libertadores que estaba padrísimo, Chicharito empezaba, a él lo veía jovencito, ahora que Chicharito llega a Guadalajara, sabe que es mi hijo, coincide que para Armando, él lo ha manifestado, su ídolo es el Chicharito, entonces los jugadores le hacían carrilla y le decían 'enséñale que ahí traes en tu pantalla', él en su pantalla de su teléfono llevaba un festejo del Chicharito", relató González.
La 'Hormiga' González, autor de un gol para Chivas en el Clásico de México, también tuvo un festejo compartido con Javier Hernández Balcázar, además de que Armando González reveló que el goleador histórico ha ayudado a su hijo.
"Javier ha estado al pendiente de él, incluso el año pasado, cuando metía gol Armando, festejaban juntos, hubo dos o tres celebraciones que hacían porque Armando le comentó que en las básicas hacía el festejo de Chicharito en el Galaxy, así como LeBron James, Chicharito ha estado al pendiente de él, dándole consejos, eso está padre, cuando contrataron a Chicharito, él recién había subido al primer puesto y me dijo 'Papá, viene Chicharito, ya lo contrataron, no digas, pero viene Chicharito, va a ser mi compañero', y bien, ahí ha estado".