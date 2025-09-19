Armando González, papá de la 'Hormiga' González, actual futbolista de Chivas, reveló una anécdota curiosa de su hijo con Javier 'Chicharito' Hernández, también jugador del Guadalajara.

En entrevista para Línea de 4 de TUDN, Armando González Sr. reveló que su hijo tiene como ídolo a Chicharito y que eso fue motivo de que varios compañeros de Chivas le hicieran vivir un momento curioso.

"Cuando trabajé en Chivas, de secretario técnico con Néstor de la Torre, cuando estaba la Libertadores que estaba padrísimo, Chicharito empezaba, a él lo veía jovencito, ahora que Chicharito llega a Guadalajara, sabe que es mi hijo, coincide que para Armando, él lo ha manifestado, su ídolo es el Chicharito, entonces los jugadores le hacían carrilla y le decían 'enséñale que ahí traes en tu pantalla', él en su pantalla de su teléfono llevaba un festejo del Chicharito", relató González.

La 'Hormiga' González, autor de un gol para Chivas en el Clásico de México, también tuvo un festejo compartido con Javier Hernández Balcázar, además de que Armando González reveló que el goleador histórico ha ayudado a su hijo.