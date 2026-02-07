Pachuca Pachuca vs. Juárez | Horario y dónde ver este partido del Clausura 2026 de la Liga MX Tuzos y Bravos se enfrentan en el Estadio Hidalgo en busca de regresar a la senda de la victoria durante la Jornada 5 de la Liga MX.

Video Así podrás ver los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026

Para la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Estadio Hidalgo se vestirá de gala para recibir el encuentro entre Pachuca vs. Juárez, e quipos que marcha sumamente parejos en la tabla de posiciones.

Pachuca llega a este encuentro tras un doloroso empate sin goles ante Querétaro, donde perdió a Alan Mozo por lesión y a Carlos Moreno que se fue expulsado y actualmente se encuentra en el lugar 10 de la tabla con cinco puntos en una victoria, dos empates y una derrota.

PUBLICIDAD

Por su parte, Juárez estuvo muy cerca de hacer el milagro en casa ante Cruz Azul cuando perdía 4-1 y se acercó a un tanto, pero el tiempo ya no fue suficiente, por lo que se quedó con cuatro puntos en el puesto 12 de la tabla.

HORARIO Y DÓNDE VER PACHUCA VS. JUÁREZ

Cuándo: Sábado 7 de febrero en el Estadio Hidalgo.

Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.