Pachuca y Chivas se enfrentarán en el Estadio Hidalgo en la Jornada 16 de la Liga MX. En la clasificación actual, Pachuca se sitúa en la posición siete, acumulando un total de 22 puntos y seis victorias en la temporada. En su más reciente partido, el equipo local logró un empate, lo que podría afectar su rendimiento frente a un rival que llega con una dinámica diferente.

En la sexta posición se encuentra Guadalajara, que ha sumado 23 puntos y cuenta con siete victorias. Tras haber obtenido una victoria en su último encuentro, el equipo visitante podría llegar con un impulso extra. Dado que ambos equipos están en la parte alta de la tabla y solo hay un punto de diferencia, el interés por este duelo es considerable. Para saber cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. CHIVAS DE LA JORNADA 16

Cuándo es el Pachuca vs. Chivas: el juego es el domingo 2 de noviembre de 2025 en el Estadio Hidalgo.

A qué hora es el Pachuca vs. Chivas: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Pachuca vs. Chivas: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX.