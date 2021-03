"Ojalá, me gustaría la verdad, retirarme en Pumas, es una institución que me dio mucho, me hizo ir a Europa, ir a la selección, me dio muchas cosas que no me la esperaba tan joven y espero algún día regresar, retirarme ahí. Estoy haciendo el curso de entrenador y el día de mañana estar trabajando ahí, ¿no?", dijo en exclusiva para TUDN.