Oussama Idrissi deja enigmáticas palabras de cara al América vs. Pachuca

Oussama Idrissi, futbolista del Pachuca, dejó en claro que su equipo no necesita demostrar nada ante el América en el partido entre ambos de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En entrevista exclusiva para TUDN, Idrissi señaló que los dirigidos por Jaime Lozano saben qué hacer y cómo desenvolverse en el partido frente a las Águilas de este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

"Parámetro no, porque nosotros sabemos qué tenemos que hacer en la cancha, qué tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que poner en la cancha para competir contra cualquier equipo. Sabemos que ahora tenemos en América, a Cruz Azul, son equipos muy buenos, con jugadores muy buenos, que vienen con todos lados del mundo, pero también sabemos que nosotros hasta ahora que muchos jugadores andan de buen nivel, que tenemos un plan clarísimo de cómo tenemos que enfrentar a cada rival.

"No va a ser fácil, porque jugar en América con su afición, con su experiencia, que tiene los jugadores, es algo interesante para todos otra vez, para competir, como dije antes, vivimos el día al día, y ahora necesitamos durante la semana para mejorar cosas, para conquistar las diferencias", agregó.

Además, Oussama Idrissi señaló que buscará tener el nivel suficiente en el conjunto hidalguense en aras de regresar a la Selección de Marruecos, tanto que es ya uno de los objetivos que tiene en su carrera a corto plazo.