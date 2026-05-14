Liga MX Alineaciones Pachuca vs. Pumas de las Semifinales de ida del Clausura 2026 Los Tuzos repiten cuadro respecto al partido anterior en Cuartos de Final, el conjunto de la UNAM realizó dos movimientos con Bennevendo y Leone como titulares.

Video Alineaciones Pachuca vs. Pumas de las Semifinales de ida del Clausura 2026 de Liga MX

Pachuca vs. Pumas se enfrentan en partido de ida de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 en el Estadio Hidalgo; es el cuarto lugar contra el líder del torneo tras las 17 jornadas de la fase regular.

Los Tuzos perdieron sólo un partido como local en lo que va del Clausura 2026 y fue precisamente ante el cuadro de la UNAM por 0-2 y en el que acabó con una riña luego de un fuerte golpe entre Salomón Rondón y el portero Keylor Navas.

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La última vez que estos equipos se enfrentaron en una Fase Final de la Liga MX fue en el Clausura 2024 dentro del Play-In que acabó empatado 0-0, pero por el cual avanzó el conjunto auriazul por la vía de los penales.

ALINEACIONES PACHUCA VS. PUMAS, SEMIFINAL DE IDA

Los Tuzos repiten cuadro de acuerdo al partido pasado en los Cuartos de Final de vuelta esta Liguilla, pero los que sí cambiaron fueron los dirigidos por Efraín Juárez, pues no se encuentra Juninho y mandó a la banca a Uriel Antuna; Pablo Bennevendo y Antonio Leone van de inicio.

Bennevendo había jugado como suplente en los Cuartos de Final pasados y a lo largo del torneo regular fue titular en cinco de los nueve partidos disputados en el torneo regular. Antonio Leone, por su parte, sólo jugó 30 minutos en los Cuartos de Final entre los dos juegos en el torneo regular fueron cuatro partidos disputados y sólo uno de inicio.

Alineación de Pachuca vs. Pumas

Carlos Moreno

Sergio Barreto

Eduardo Bauerman

Brian García

Carlos Sánchez

Víctor Guzmán

Christian Rivera

Elías Montiel

Enner Valencia

Oussama Idrissi

Robert Kenedy

Alineación de Pumas vs. Pachuca