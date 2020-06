Oribe Peralta sobre José Juan Macías: “puede jugar en el equipo que quiera”

Oribe Peralta , delantero de Chivas y uno de los máximos goleadores del futbol mexicano , resaltó las condiciones futbolísticas de su compañero José Juan Macías respecto a la posibilidad de jugar en el futbol europeo y considera que puede hacer en el equipo que quiera, pero si no se va ahora, puede ganar madurez.

“Tiene muchísima calidad, es comprometido, profesional al cien por cierto, yo no dudo que esté con las condiciones de ir a Europa , el tiempo lo dirá. Creo que si se va ahora le va a ir muy bien, si se va más adelante se irá más maduro y con más experiencia.

“Puede hacerlo muy bien, estar en el equipo que quiera y con las condiciones que tiene la va a romper”, dijo ‘el Cepillo’ Peralta y añadió que a su edad le da igual irse o no al Viejo Continente, en el paso tuvo oportunidades que no se concretaron por diversas razones.

“Ahorita no me detengo a pensar eso, he demostrado en México, ahí está todo lo que hice”, dijo el también exseleccionado mexicano Oribe Peralta.