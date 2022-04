Oribe recuerda su paso por Chivas: "Siempre estuve al 100 y no me dejaron jugar"

“Llego ahí y pensé que sí iba en serio, pero corren a Ruggeri y el equipo lo iban a vender, el cambio a Vergara, entonces el que era dueño del equipo les dice a los de Cesifut que me lleven porque puede ser que me quede y no les paguen lo que iba a costar, me liberan, me regreso a Torreón y me fui a Morelia. Entonces fue algo que ya había probado y que tenía esa ‘espinita’ clavada”, recordó Oribe Peralta que disputó 40 partidos con Chivas en los que anotó dos goles y dio tres asistencias.