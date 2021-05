El mediocampista de Cruz Azul Orbelín Pineda aseguró para TUDN que la ilusión en el seno cementero por romper la sequía de títulos de liga “está desde el primer día”, sin embargo, pidió concentración a sus compañeros para que no les suceda los mismo que el torneo pasado cuando sufrieron una remontada histórica de cuatro goles por parte de Pumas.

“La ilusión está desde el primer día del torneo, desde ahí empezamos a remar y creo que lo estamos haciendo bien, nada de bajarnos ni de relajarnos en esto porque sabemos bien lo que nos pasó el torneo pasado, nada más no tropezar con la misma piedra y hacerlo de la mejor manera este torneo. Estamos bien, primeramente Dios todo va a salir de la mejor manera y ganarlo, no solo llegar, ganar sí o sí”, comentó en entrevista exclusiva para TUDN .

“Realmente es trabajo, trabajo al día a día, no relajarse uno porque no hemos conseguido nada, eso es lo único que pide el profesor, trabajo e intensidad. Sabemos que les da la confianza a todos, a todo el plantel y eso lo sabemos los jugadores, no solo a uno, es alrededor del plantel y creo que lo hemos demostrado gracias a Dios se nos han dado los resultados y a seguir hasta el final”, finalizó.