Orbelín Pineda, consciente de que un error puede mermar a Cruz Azul

"La moneda está en el aire, no tenemos nada resuelto, faltan 45 minutos que debemos aprovechar a lo máximo y estar concentrados. Sabemos lo que ha pasado con el club, con esta institución, pero eso está en el pasado y trataremos de darle otra historia", comentó Orbelín en la primera de dos conferencias que habrá antes de la Final.

Sobre su renovación, Orbelín Pineda no quiso ensuciarse las manos, pues asegura que no tiene cabeza para pensar en otro tema que no sea ganar en el Azteca y romper la maldición de Cruz Azul.