    'Nuestras Alas'; la iniciativa de América que busca cumplir sueños de jóvenes

    Las Águilas junto con Igor Lichnovsky se unieron para el programa ´Nace un talento'.

    Video ¡Nuestras Alas! América lanza iniciativa para cumplir sueños

    América, a través de su programa ‘Nuestras Alas” buscan impulsar el sueño de jóvenes de varias comunidades de México con la ayuda de Igor Lichnovsky y Fundación Televisa.

    A través de un video publicado en sus redes sociales, el conjunto Azulcrema anunció la nueva edición de ‘Nace un talento’, que es un evento donde se recaudan fondos para brindar becas a niño y jóvenes.

    En dicho video aparece Igor Lichnovsky visitando la sierra Tarahumara donde convivió con jóvenes que han recibido las becas y que están cumpliendo sus sueños.

    Fue a finales el 2024 cuando América realizó el primer evento de ‘ Nace un talento’ donde artistas, leyendas americanistas y otras personalidades se reunieron en las instalaciones de las Águilas para recaudar fondos.

    Para este 2025 aun no hay fecha confirmada para el evento, pero América pidió estar al pendiente de sus canales oficiales.

    Video Lichnovsky se quiebra y muestra su lado más humano en 'Nace un talento'

