Liga MX Cruz Azul vs. Chivas: gol de Charly Rodríguez y festejo a lo Chicharito El futbolista de La Máquina metió tremendo testarazo para el 2-1 y el festejo fue épico, ¿imitó a Chicharito o fue dirigido a sus críticos hacia el Mundial 2026?

Video ¡La locura en el Cuauhtémoc! Charly Rodríguez marca el gol de la victoria para Cruz Azul

Cruz Azul vs. Chivas fue un partidazo y se intensificó con dos goles en menos de cinco minutos que puso, primero, en entredicho el triunfo celeste y luego, con el gol de Charly Rodríguez, sentenció la victoria de La Máquina para arrebatar el paso invicto del Rebaño.

El tanto de Charly Rodríguez en el juego de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 en Puebla y con el que derrotaron al líder del torneo, fue el segundo del mediocampista en el semestre luego del que hizo ante FC Juárez en la Fecha 4.

Pero no sólo su gol, al minuto 85, generó la euforia de su club, sino también reavivó esa llamarada de esperanza de ser considerado por Javier Aguirre en la convocatoria final para el Mundial 2026 con la Selección Mexicana este verano.

Además, su festejo pareció una burla hacia el Rebaño, o bien un recordatorio y ‘homenaje’ a uno de sus delanteros históricos, no sólo del conjunto rojiblanco, sino del futbol mexicano, pues recordó a las últimas celebraciones de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Incluso, las celebraciones de Chicharito, con las manos llevadas a las orejas como intentando escuchar algo, eran dirigidas a sus más acérrimos críticos y detractores, a quienes siempre buscó responder en la cancha.