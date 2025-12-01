    Liga MX

    Nicolás Larcamón admite que Cruz Azul cometió errores ante Chivas

    El técnico del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, advierte que ante las Chivas cometieron errores que no pueden pasar en estas instancias.

    Por:
    Erick Morales Baca.

    Luego de la complicada victoria ante Chivas en los Cuartos de Final de la Liga MX, Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul, advirtió que se cometieron errores que no deben pasar en estas instancias.

    "La realidad es que hoy pusimos la serie en riesgo por lo mal que iniciamos el partido, acumulamos muchos errores que nos terminaron hundiendo, poniendo el partido cuesta arriba y eso, a estos niveles, no nos puede pasar".

    Al hablar de lo que se espera ante Tigres, rival al que enfrentarán en las Semifinales, advirtió que será muy complicado, por lo que pidió el apoyo de la afición celeste para la fecha del encuentro de Ida que se jugará en Ciudad Universitaria.

    "De cara a lo que se nos viene, repito, tener claro que el partido del día miércoles va a ser fundamental, aprovecho para invitar a nuestra afición a explotar el estadio, los necesitamos más que nunca, que el estadio se vista de azul y solo de azul"

    Finalmente, al hablar de lo complicado que le espera al Cruz Azul su calendario de diciembre, en especial por enfrentar al Flamengo en la Copa Intercontinental, Larcamón advirtió que todo el equipo está preparado para ese tipo de retos.

    "Tenemos que tener la capacidad de atacar un partido a la vez, la mejor manera de construir ese camino, que el nivel de exigencia va a estar altísimo, pero confiamos y hemos trabajado mucho para que la totalidad del plantel esté conectado y preparado para enfrentar esos momentos".

