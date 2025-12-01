Luego de la complicada victoria ante Chivas en los Cuartos de Final de la Liga MX, Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul, advirtió que se cometieron errores que no deben pasar en estas instancias.

"La realidad es que hoy pusimos la serie en riesgo por lo mal que iniciamos el partido, acumulamos muchos errores que nos terminaron hundiendo, poniendo el partido cuesta arriba y eso, a estos niveles, no nos puede pasar".

Al hablar de lo que se espera ante Tigres, rival al que enfrentarán en las Semifinales, advirtió que será muy complicado, por lo que pidió el apoyo de la afición celeste para la fecha del encuentro de Ida que se jugará en Ciudad Universitaria.

"De cara a lo que se nos viene, repito, tener claro que el partido del día miércoles va a ser fundamental, aprovecho para invitar a nuestra afición a explotar el estadio, los necesitamos más que nunca, que el estadio se vista de azul y solo de azul"

Finalmente, al hablar de lo complicado que le espera al Cruz Azul su calendario de diciembre, en especial por enfrentar al Flamengo en la Copa Intercontinental, Larcamón advirtió que todo el equipo está preparado para ese tipo de retos.